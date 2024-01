Kraška krajina sredi mesta

Sredi mesta, v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje, bo zaživela kraška krajina. Na praznem območju na Trgu Città di Santos, kjer je nekoč stala dvorana Tripcovich, bo nastal park s tipičnimi kraškimi elementi. Da bi vrtu povečali vrednost, bodo v njem postavili tudi instalacijo z imenom Maksimilijanovo oko, ki bo poosebljala kraško skalo. Vse to bodo uredili po smernicah nemškega krajinskega arhitekta Andreasa Kiparja, naložba pa bo vredna 2,7 milijona evrov.

Končno podobo območja so včeraj na odlično obiskani novinarski konferenci predstavili župan Roberto Dipiazza, pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi in deželni odbornik za lokalno avtonomijo, varnost in imigracije Pierpaolo Roberti. Prav slednji naj bi bil zaslužen, da bo Občina Trst iz deželne blagajne prejela sredstva za ureditev površine, kjer je nekoč stalo poslopje, ki je najprej služilo kot avtobusna postaja, zadnja leta pa kot prireditvena dvorana, ki so jo vsi poznali pod imenom Tripcovich. Spomnimo, da je bil župan Dipiazza že med prejšnjim mandatom odločno za rušenje stavbe, čemur so nekateri levosredinski mestni svetniki opozicijski mestni svetniki nasprotovali.

Dipiazza je vztrajal pri svojem, na Zavod za varstvo kulturne dediščine je naslovil prošnjo za rušenje spomeniško zaščitenega objekta in po številnih težavah in peripetijah naposled dobil avtorizacijo. Rušenje objekta se je začelo novembra leta 2022, točno pred enim leto pa so nemškemu krajinskemu arhitektu Andreasu Kiparju poverili pripravo projekta za revitalizacijo območja.