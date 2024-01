Kraške ohceti letos ne bo

»Ni več čudežev na tem svetu.« Tako je otožno, a z običajnim kančkom humorja, Primorskemu dnevniku odgovorila Vesna Guštin, ko smo jo vprašali, če se je le oglasil kakšen par za poroko na Kraški ohceti 2024. V petek je namreč zapadel drugi rok za prijavo para, ki bi se odločil za priljubljeni večdnevno praznovanje v Repnu. Na njeno veliko razočaranje se ni do petka nihče oglasil, tretjega prijavnega roka pa ne bo.

»Žal se ni prijavil nihče, kljub podaljšanju roka,« je dejala ena od glavnih organizatork praznika, ki zavzema velik pomen za celoten zamejski prostor. Kraška ohcet se odvija praviloma vsaki dve leti. Leta 2022 se je večdnevni praznik, ki doseže vrhunec z nedeljsko poroko na Tabru, vrnil po devetih letih premora. Poročila sta se Dana Puric in Ivan Kerpan. Resnici na ljubo premor po letu 2013 ni bil popoln, saj se je Kraška ohcet leta 2018, ob svoji petdesetletnici, vrnila brez para. Petdesetletnica pa je bila izjema, organizatorji »ohceti brez ohceti« ne nameravajo ponoviti.

Šagra brez poroke bi bila verjetno prevelik organizacijski zalogaj za Občino Repentabor, zadrugo Naš Kras in društvo Kraški dom. Guštin, predsednica Kraškega doma in duša Kraške ohceti, pa vsekakor ne podpira zamisli o praznovanju brez nedeljskega poročnega obreda, saj bi se tako odvzelo pomen tradiciji in bi dogodek bolj kot na poroko spominjal na pust.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.