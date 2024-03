Kraški občini razpisujeta tri delovna mesta

Zgoniška in repentabrska občina razpisujeta tri delovna mesta. Z javno selekcijo bodo zaposlili tri višje strokovne tehnične svetovalce D kategorije z znanjem slovenskega jezika. S polnim delovnim urnikom in za nedoločen čas bodo zaposleni v oddelku za strokovno-tehnične zadeve in vzdrževanje v občinah Zgonik in Repentabor.

Občini razpisujeta dve mesti višjega strokovno tehničnega svetovalca na Občini Zgonik, od katerih je eno rezervirano za osebje omenjene občine, in eno mesto na repentabrski občini. Vloge sprejemajo izključno v elektronski obliki na spletni strani zgoniške občine comune.sgonico.ts.it, kjer je na voljo več informacij.

Kandidati morajo vloge oddati do 3. aprila. Poleg splošnih pogojev morajo izpolnjevati vrsto specifičnih pogojev, kot je univerzitetna diploma iz arhitekture, prostorskega in urbanističnega ali okoljskega načrtovanja, urbanizma ali katerekoli inženirske smeri.