Kraški Oktoberfešt vabi na zabavo v Praprot

Z jesenjo se na prireditveni prostor v Praprotu vrača priljubljeni praznik, letos že 29. Na Krasu je krasno - Kraški Oktoberfešt v priredbi šempolajskega društva Vigred. Od petka, 2. oktobra, do nedelje, 4. oktobra, bo v velikem šotoru in vse okrog njega zabavno. Petkov dan se bo začel ob 18.30 s krajšim odprtjem praznika, na katerem bodo nastopili društvena otroška pevska skupina in glasbene skupine Vigred Kraški fenomeni in High Skull. Takrat bodo odprli tudi kioske, ob 19.30 pa bo čas za ples z Godbo Salež in ansamblom 3 Prašički. Od 19. ure bo turnir pikada in preizkusiti se bo mogoče v zabijanju žebljev.

Sobotni dan bo športno obarvan, s 6. Tekom med vinogradi, ki ga prireja AŠD Burja (prijave na burjasport@gmail.com ali na dan dogodka med 9.30 in 10.30). Nedelja bo bogata z dogodki. Dan se bo začel z 29. pohodom Na Krasu je krasno in s 7. mini pohodom za otroke in družine od Tubelj do Praprota, popoldne bo pod šotorom zaživel 29. Kraški Muzikfešt oz. festival ljudskih godcev in pevcev (prijave na 380 3584580). Sicer bo vse tri dni veliko delavnic za otroke in odrasle, turnirjev in razstav, ob večernem plesu, hrani in pijači.