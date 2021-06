Krasu bodo posvetili posebno pozornost

Nova pozornost za tržaški Kras. Tako se je glasil naslov srečanja, ki ga je 2. krožek Demokratske stranke za Vzhodni Kras priredil pri Zinzendorfovem spomeniku na Opčinah, da bi se srečali z domačini in jim predstavili program, ki so ga pripravili za prihajajoče občinske volitve. Na srečanju so spregovorile pokrajinska tajnica stranke Laura Famulari, občinska svetnica Valentina Repini in vodja skupine DS v rajonskem svetu za Vzhodni Kras Lara Dipace.

Famulari je dejala, da bi brez koronavirusne epidemije občinske volitve potekale že sedaj, sedanja občinska uprava pa ima veliko nedokončanih projektov. Obsodila je tudi dejstvo, da ne sprejemajo predlogov opozicije.

Valentina Repini je menila, da potrebuje tržaški Kras novo vizijo. Območje bi bilo treba ovrednotiti s turističnega vidika, pa tudi z dodatnimi delovnimi mesti. Morali bi se povezati tudi z okoliškimi občinami, čezmejno, in tako črpati evropska sredstva, česar sedanja občinska uprava ni delala. Izpostavila je tudi potrebo po obnovi kasarne pri Banih in dejala, da so od blizu sledili obnovi osnovne šole v Bazovici in popravilu strehe openskega vrtca. Izpostavila je potrebo po slovenskih ali dvojezičnih jaslih. Glede tramvaja je dejala, da je za sedanjo upravo sramotno, da ji v petih letih še ni uspelo, da bi ga spet zagnali, krivdo za to pa prelagajo drug na drugega.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.