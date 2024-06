Kratkometražni filmi za otroke in odrasle

Festival kratkih filmov ShorTS praznuje srebrni jubilej. Bogato 25. izvedbo, na kateri se bo v tekmovalnem programu v sedmih kategorijah predstavilo 117 kratkometražcev, so predstavili včeraj v Hiši filma. Festival, ki ga vodi Maurizio di Rienzo, bo kot običajno potekal v gledališču Miela, dvorani Xenia in v Ljudskem vrtu, kjer bodo od 28. junija do 6. julija potekale projekcije in drugi spremljevalni dogodki.

Pri štirih kategorijah je kurator Massimiliano Nardulli. V kategoriji Maremetraggio se letos poteguje 45 filmov iz 43 držav. Najboljšega v tej skupini bo izbrala strokovna žirija in mu podelila nagrado Estenergy, nagrado pa bo podelila tudi publika. Med njimi se bori tudi kratkometražni film slovenske umetnice Ane Čigon Maček med vrati. V kategoriji Shorts Express tekmuje 23 filmčkov, krajših od petih minut.

V kategoriji Italia in Shorts se za nagrado poteguje enajst del, ki so jih ustvarili Italijani. Med njimi je tudi delo Tržačana Tommasa Goranija Una storia d’azione italiana. Ta je v igri za nagrado Bazzara Caffè, publike in nagrado AMC za najboljšo montažo. Ravno tako enajst kratkometražcev tekmuje za nagrado v kategoriji eco-shorts, v kateri se režiserji ukvarjajo z odnosom človeka do narave, je pojasnil Nardulli.

Predstavil je tudi t.i. ShorTS Development in Pitching Training. Gre za nekakšno delavnico, v kateri so avtorje osmih izbranih projektov učili, kako naj zgodbo predstavijo na učinkovit in jedrnat način ter kako naj projekt prikažejo pred strokovno žirijo.

Kategorija virtualne realnosti, ki jo vodi Antonio Giacomin, se je letos preimenovala v Shorts Immersive. Ta je pravzaprav ločena na dva dela, v enem si bo mogoče ogledati štiri filme z očali za virtualno realnost, v drugi pa tri, pri čemer se bo možno v zgodbo povsem vživeti tudi s premikanjem po prostoru.

Manuela Morana skrbi za kategorijo Shorter Kids’n’teens, v kateri tekmujejo filmi za otroke in najstnike. Dvajset filmčkov (deset za vsako starostno kategorijo) so izbrali šolarji, ki so med šolskim letom sodelovali v projektu za filmsko opismenjevanje Cinema in corsivo. In ravno otroci bodo nagradili najboljše filme.

Francesco Cappellotto je predstavil letošnjo izdajo Comics maratona, stripe na filmsko tematiko. Najboljše izdelke bodo tudi letos objavili v katalogu.

Festival ShorTS se bo tudi letos poglobil v delo režiserja oziroma režiserke, ki vsebuje pomembne kratkometražce in vsaj en dolgometražni film. Letos bodo obiskovalci tako spoznali delo Tržačanke Laure Samani, njene kratke filme in celovečerec Telesce (Piccolo corpo), zmagovalec davida za najboljšo prvo režijo.

Vse informacije in program so na voljo na spletni strani www.maremetraggio.com. Vstop na posamične dogodke festivala je prost.