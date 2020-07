Kravos v koronačasu s poslanicami vlival pogum

Tržaški pesnik Marko Kravos se med prisilno osamitvijo zaradi izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa ni vdal. Njegova Poslanica v dvanajstih zlogih, ki jo je pred nedavnim izdalo Društvo Bralna značka Slovenije in so jo v četrtek krstno predstavili v Tržaškem knjižnem središču, se bralcem ponuja kot prava listina ali spomenica o novi odgovornosti človeka do neskončno velikih in neznansko malih stvari. Slednje namreč – opozarja avtor – sestavljajo tako svet kot sedanjost in nas spominjajo, da je treba vsak trenutek uživati kot priložnost.

Pesnitve pa niso samo odziv na koronakrizo, temveč tudi spodbuda vsem članom in prijateljem Bralne značke oziroma društvu, ki mu Kravos od lani predseduje. Besedila – prvo od katerih je nastalo 20. marca, zadnje pa v prvem krajcu maja – je sproti objavljal na spletni strani in socialnih omrežjih Društva Bralna značka.

»Marko je poseben predsednik. V času krize nam je pošiljal poezijo praktično vsak dan. Ker smo si bili vsaksebi in smo morali biti narazen, smo se prav z njegovimi besedami počutili skupaj. Njegove besede so nam vlivale optimizem v tem težkem času,« je dejal Slavko Pregl, mladinski pisatelj in podpredsednik Društva bralne značke Slovenije. Želeli so si torej, da bi njegovi zlogi ostali trajen dokument in so se tako odločili za knjižico.