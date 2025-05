Kriminalki iz Medsočja tudi v italijanščini

Knjižni festival Triestebookfest, ki se je začel v ponedeljek, končal pa se bo v nedeljo, je danes postregel z dvema dogodkoma. Dopoldanski del je postregel s pogovorom med pesnikom in prevajalcem Miho Obitom in slovenskim pisateljem in filozofom Mirtom Komelom.

Dopoldne se je dogajalo v dvorani muzeja Sartorio. Obit je predstavil svoja dva prevoda dveh Komelovih knjig. Na italijanskih bralnih policah sta po novem knjigi Medsočje in Detektiv Dante. Prevajalec in avtor sta poklepetala o detektivskem žanru, izmišljenem kraju Medsočje, glavnem junaku Eriku Tlommnu, pa tudi o Novi Gorici, kjer se odvija Detektiv Dante.

Obit je uvodoma povedal, da je Detektive Dante predzgodba k Medsočju, roman pa prikazuje Erika Tlomma pred njegovim zlomom in dogodki, ki so se odvili v Medsočju, vendar ne več skozi njegove oči, pač pa iz perspektive prvoosebne pripovedi njegovega sodelavca Harisa Izmaila. Obita je zanimalo, kako to, da je Komel v roman vključil junaka z muslimanskimi koreninami. Izmail ima namreč mamo Bošnjakinjo in očeta Egipčana. Na to vprašanje je gost odgovoril, da se je za to odločil, ker je v Novi Gorici muslimanskih prebivalcev veliko in zato je bilo samoumevno, da v zgodbo vključi tudi njih.