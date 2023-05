Kriminalni združbi za potovanje plačali več tisoč evrov

Policisti so pred nekaj dnevi aretirali 43-letnega romunskega državljana in 22-letnega moldavskega državljana zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. V prvi polovici meseca so zaradi istega kaznivega dejanja aretirali še deset drugih oseb, so sporočili.

Prvega od dveh tihotapcev migrantov so aretirali v soboto, 20. maja, v popoldanskih urah, ko je v kombiju, nemških registrskih tablic, prevažal turško družino, ki je nezakonito prečkala državno mejo z dvema majhnima otrokoma. Namenjeni so bili v Nemčijo.

22-letnika pa so aretirali dan kasneje v bližini železniške postaje, medtem ko je prevažal štiri ljudi, med njimi enega mladoletnika. Policisti so ugotovili, da so za prevoz kriminalni združbi, ki je organizirala celotno potovanje iz Turčije v Italijo, plačali več tisoč evrov.

Oba so prepeljali v tržaški zapor, kjer bodo na razpolago sodni oblasti. Obe vozili so zasegli.