Rojanski kulturni praznik tokrat tudi z razstavo

Slovensko društvo Rojanski Marijin dom danes ob 16. uri vabi v društvene prostore v Ulici Cordaroli 29 na tradicionalno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Dogodek prirejajo v sodelovanju z Glasbeno matico. Tokrat bo praznovanje vsebovalo novost, saj bo v veži Marijinega doma na ogled razstava rojanskega slikarja Edija Žerjala. Ta pa je dobrodelnega značaja. Slike je umetnik namreč podaril društvu, zainteresirani pa jih bodo z dobrodelnim prispevkom primerne vsote, ki ga bo društvo uporabilo za vzdrževanje stavbe, lahko odnesli domov.

Na rojanskem odru se bodo zvrstili učenci Glasbene matice in tržaškega konservatorija Giuseppe Tartini ter Moška vokalna skupina Vihar. Slavnostni govornik bo novinar Marko Tavčar.