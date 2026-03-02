Pomanjkanje zdravnikov vse bolj pereče

Prisluhnili so članom, občanom in društvom, ki delujejo na področju sociale, da bi pripravili spisek težav, ki tarejo goriško zdravstvo, in hkrati zahtev, da bi ga izboljšali. Demokratska stranka je v soboto v dvorani UGG v Gorici izpeljala srečanje, na katerem je preko sto udeležencev v stilu svetovne kavarne (v angl. word cafè) razpravljalo o goriškem zdravstvu.

»Še posebej smo se poglobili v tri teme: v samo organizacijo zdravstva v nekdanji goriški pokrajini, v odnos med javnim in zasebnim zdravstvom, v vlogo društev oz. prostovoljcev. V roku nekaj dni bomo povzeli vse glavne ugotovitve in priporočila, saj želimo konkretno prispevati k izboljšanju zdravstvenih storitev v nekdanji goriški pokrajini, pri čemer smo prepričani, da je treba okrepiti javno zdravstvo, ki prispeva k zagotavljanju družbene pravičnosti,« poudarja pokrajinska sekretarka Demokratske stranke Sara Vito. Včerajšnjega srečanja sta se med drugim udeležila oba deželna svetnika Demokratske stranke Laura Fasiolo in Diego Moretti, prisotni so bili nekateri krajevni upravitelji, sicer so k razpravi znotraj skupin pomembno prispevali tudi predstavniki društev in civilne družbe.

Med udeleženci je bila tudi upokojena zdravnica Dorina Tommasi, ki s prve roke pozna težave v zdravstvu. »Še najbolj primanjkuje družinskih zdravnikov. Premalo je mladih, da bi lahko nadomestili vse zdravnike, ki so se upokojili v zadnjih letih. Enostavno ni prišlo do generacijskega zamenjave,« pravi Dorina Tommasi in pojasnjuje, da so zaradi pomanjkanja zdravnikov v težavah tudi bolnišnice.

Preveč posnemanja Amerike

»Zdravniki so premalo plačani, tako da se mnogi zaposlujejo v zasebnih ambulantah, kjer lahko tudi sami upravljajo z urniki. Vbolnišnicah moraš kriti tudi nočne izmene, delati moraš zgodaj zjutraj in zvečer, v zasebnem zdravstvu imaš mnogokrat možnost, da si prilagodiš urnik družinskim zahtevam,« še razlaga Dorina Tommasi in opozarja, da se italijanski zdravstveni sistem vse bolj zgleduje po ameriškem, saj se v Italiji vse bolj povečuje poseganje po zdravstvenih zavarovanjih. »Bomo postali tudi mi kot Amerika, kjer pred hospitalizacijo preverijo, kolikšno vsoto denarja ti krije zavarovalnica?« se sprašuje Dorina Tommasi.