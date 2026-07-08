Križ vabi na Ribiške dneve

Ribiški dnevi, ki se bodo začeli jutri v Domu Alberta Sirka, so s časom prerasli v širom naokrogpriljubljeno prireditev. Letošnja izvedba bo jubilejna, saj praznik praznuje nadvse uspešnih deset let.Glavni organizator je, kot vedno, športno društvo Mladina, ki želi s pobudo ovrednotiti tipične ribje jedi inobenem bogato kriško ribiško zgodovino in kulturo. Zato od začetka pri njej sodeluje tudi Ribiški muzej,ki bo odprt sočasno s prireditvijo.Po jutrišnjem uradem odprtju ob 18.30 bo ob 21. uri uvodni koncert Klape Semikanta, ki bo izvedlakoncert dalmatinskih pesmi, v petek bo vedno ob isti uri nastopila galsbena skupina Etnoploč. Sestavljajojo Aleksander Ipavec (harmonika), Piero Purich (saksofon) ter trobentač Matej Špacapan.

Dalmatinske pesmi bodo kraljevale tudi na sobotnem koncertu Klape Kampanel, ki prihaja iz Primoštenana dalmatinski obali. Pred koncertom ob 18. uri bo otroški ex tempore z Ajlin Visintin. V nedeljo ob 18.uri bo turnir v briškoli in mori kantadi, zvečer ob 21. uri pa bosta na prazniku nastopila priljubljenatržaška komika Flavio in Maxino s predstavo Domače Crampi Elisi. Na zaključnem ponedeljkovem dnevubo ob 21. uri nastopila Mednarodna kriška operna akademija, ki jo vodi Alessandro Svab.