Parkirišča bodo uredili v senci platan

Sredi junija so se v Miramarskem drevoredu pri Rojanu začela izredna vzdrževalna dela na pločniku in gredici. Na stranski ulici, ki pelje do Ulice Tor san Piero, za ljudskim vrtom Ieralla, je na delovišču skupino novinarjev danes sprejel Michele Babuder, ki je v mestni vladi pristojen za urbanizem, z inženirjem Andreo de Waldersteinom.

»Prisluhnili smo rajonskemu svetu, ki je na pobudo občanov opozoril na dotrajane pločnike in zelenice,« je pojasnil Babuder. »S projektom bomo obnovili dober del degradiranega območja. Z izrednimi vzdrževalnimi deli, ki so vredna okrog 100 tisoč evrov, bomo izboljšali podobo in uporabnost javne površine. Vožnja po ulici, parkiranje in sprehajanje po tamkajšnjem pločniku bodo po končanih delih varnejši,« je dejal.

Dela je občina zaupala tržiškemu podjetju New Ambiente, ki je po besedah odbornika in vodje gradbišča posebno pozorno na potrebe okolja in na zelenje. Zagotovil je, da bodo med obnavljanjem zelo pozorni na tamkajšnja drevesa in druge rastline. Na odcepu je namreč več visokih platan, med katerimi so Rojančani navajeni parkirati svoje avtomobile in skuterje. Toda pokvarjena tla so tako za vozila kot za pešce ponekod postala nevarna. Na desnem boku enosmernega cestnega odseka so vozniki parkirali poševno, nekaj mest nad širokim pločnikom pa še zdaj zasedajo motorna vozila. Pri križišču z rojanskim trgom je postavljena postaja za najem koles. Od tod do vrha odcepa bodo nad gredico postavili okolju prijazen drenažni tlak, ki bo dovoljeval udobno in urejeno parkiranje v senci visokih dreves ter istočasno zaščitil korenine.