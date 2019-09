Kriza skupine Kipre: umik sklada Quattro R

Sklad Quattro R ne bo vlagal v skupino Kipre Dukcevich, tako da usoda skupine, ki je bila do nedavnega med liderji na področju proizvodnje mesnin oz. suhomesnatih izdelkov, ostaja negotova in taka je posledično tudi usoda več kot 100 zaposlenih v obratu Principe pri Domju. Vest je skupina Kipre objavila danes, čeprav je sklad Quattro R svojo odločitev sporočil že 27. septembra zvečer. Sklad je bil pripravljen v sanacijo podjetja vložiti 40 milijonov evrov, v zameno pa prevzeti večinski delež skupine Kipre Dukcevich, ki je imela leta 2017 130-milijonski dolg.

Rešitev, ki je predvidevala investiranje sklada Quattro R in od katere so si veliko obetali, zdaj ni več mogoča, pravi računovodja Matteo Montesano iz pisarne Finpro, ki je skupaj z odvetnikom Enricom Guglielmuccijem član strokovne ekipe, ki pripravlja industrijski načrt za ponoven zagon podjetja. Montesano, ki ni skrival razočaranja, saj je bila po njegovih besedah rešitev precej blizu, pravi, da bo treba zdaj videti, ali dejansko obstaja kaka alternativna možnost. Za oblikovanje hipotez je prezgodaj, vendar, opozarja Montesano, je situacija vedno bolj zapletena in je vedno težje najti rešitve za preoblikovanje podjetja.

Ob nejevolji, da je o umiku sklada Quattro R izvedela iz medijev, pa je deželna sekretarka sindikata delavcev v prehrambni industriji Flai Cgil Sandra Modesti izrazila zaskrbljenost, saj so se pri reševanju skupine Kipre Dukcevich znašli zopet na začetku. Za zdaj se ne ve, ali obstajajo še drugi možni investitorji, vsekakor je Modestijeva že zahtevala sklic delavske skupščine, prav tako sindikat zahteva čimprej sestanek s predstavniki podjetja oz. člani komisarske uprave.