Križani hočejo lep razgled na morje

Kriški Jusarji si že vrsto let prizadevajo za ovrednotenje res lepe razgledne točke na območju, ki mu domačini pravijo Frnače, vsi dosedanji poskusi pa so žal padli v vodo. Kriški jusarski odbor je v ta namen pripravil sanacijski načrt (obnova podpornega zidu in postavitev treh klopi) v vrednosti 170 tisoč evrov ter vložil prošnjo za črpanje sredstev iz nacionalnega načrta za obnovo in odpornost (PNNR).

Sprva je kazalo, da bodo jusarji krili deset odstotkov stroškov, nato se je ta vsota podvojila na 34 tisoč evrov, ki pa se jih Križani ne morejo privoščiti. Jusarje je o tem na občnem zboru seznanil njihov predsednik Angelo Bogatec, ki je pojasnil, da je bila prošnja za pomoč iz omenjenega sklada umaknjena. Vseeno si bodo jusarji še naprej prizadevali, da bi na Frnačah postavili vsaj klopi, ki bodo najbrž iz kamna.