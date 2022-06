Kuhani pršuti nezanimivi, 49 delavcem grozi odpust

Kot strela z jasnega je včeraj popoldne prišla novica, da pri Domju vrata zapira nekdanja pršutarna in predelovalnica mesnatih izdelkov Principe, ki ji je danes ime Queen’s. Za zaprtje industrijskega obrata se je odločil sklad WRM, ki ga upravlja luksemburška družba Time and Life. 49 delavcev tako tvega, da bi ostalo brez službe. Novico o napovedanem zaprtju obrata sta sporočila sindikata CGIL in CISL.

Sindikalni predstavniki so dejali, da jim je uprava tovarne, ki jo je zastopala Claudia Droghi, pojasnila, da projekt ohranjanja tovarne pri življenju ni izvedljiv. Sindikata sta zaprosila za srečanje med delavci ter odgovornima v deželni vladi za proizvodne dejavnosti oziroma delo Sergiom Binijem in Alessio Rosolen. »Z delavci smo sklenili, da se bomo z vsemi sredstvi uprli napovedani potezi,« nam je pojasnila Sandra Modesti iz tržaškega CGIL in dodala, da ne izključujejo možnosti stavke. Prav tako bodo o dogajanju sproti obveščali medije, saj je po njihovem mnenju v teh primerih ključna senzibilizacija javnosti.

Naj spomnimo, da je pršutarna pri Domju danes last nepremičninskega sklada WRM. V reševanje tovarne pri Domju se je vključil januarja 2020, potem ko je leta 2019 dotedanja lastnica – družba Kipre – razkrila, da jo bremeni dolg v višini 130 milijonov evrov. Postal je glavni delničar ter vanjo vložil toliko denarja, da ji je omogočil neprekinjeno delovanje. Do septembra lani je družbe Kipre pri Domju proizvajala hrenovke in kuhan pršut. Proizvodnji klobas se je zaradi krize takrat odpovedala, službo je izgubilo 33 delavcev, in nadaljevala s proizvodnjo pršutov.

Decembra lani je nepremičninski sklad večinski delež družbe Kipre prodal družbi Rigamonti iz Valtelline, znani po izdelovanju bržole. Kot so razložili pri sindikatu, je družba Rigamonti sprva kazala interes, da bi vlagala v Trst, a je podporo obratu iz Domja naposled odtegnila. Kuhan pršut namreč predstavlja najšibkejši člen te skupine, v ta suhomesnati izdelek se družbi iz Valtelline očitno ni splačalo več vlagati.