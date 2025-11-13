Kulturni dom je zgodba neizpolnjenih obljub

Rimski mlini meljejo počasi, tudi manjšinski niso hitri, prej nasprotno. Takratna predsednica Slovenskega stalnega gledališča Breda Pahor je že sredi februarja leta 2016 pozvala krovni manjšinski organizaciji SKGZ in SSO, naj resno razmislita o lastninski preosnovi in tudi o širši namembnosti tržaškega Kulturnega doma. Od takrat do danes se pravzaprav ni zgodilo nič konkretnega.

Breda Pahor ter predsednika SKGZ in SSO Rudi Pavšič in Walter Bandelj so se takrat strinjali, »da je treba resno razmisliti o lastninskem vprašanju in preveriti možnosti za prenos od zdajšnje nepremičninske družbe na drugo raven ter pri tem preveriti alternativne možnosti. Zasledovati je potrebno cilj, da bodo lahko v Kulturnem domu računali na javno finančno podporo za prenovo, saj je zob časa močno načel osrednjo tržaško slovensko kulturno ustanovo.«

Za lastninsko prihodnost stavbe se je takrat obetalo več rešitev. Možno je, da bi lastnik neposredno postalo gledališče, sogovorniki pa niso izključili ustanovitve »ad hoc« nepremičninske družbe samo za stavbo v Ul. Petronio. Potrebo po rešitvi vprašanja Kulturnega doma je v intervjuju Primorskemu dnevniku nekaj mesecev pred tem sestankom izpostavil tudi takratni upravitelj Doma Dušan Košuta.