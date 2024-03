Kupoprodaja po dveh letih pogajanj le sklenjena

Palača v Ul. san Giorgio v Trstu, v kateri je dolga leta domoval Generalni konzulat Republike Slovenije, je pred dnevi prišla v last nepremičninske družbe Fincat, ki jo vodita družini Lokar in Polojaz. Tako se je po dveh letih pogajanj končno zaključil kupoprodajni posel, ki je stekel marca 2022. Takrat je namreč Fincat z nepremičninsko družbo Dom, ki je bila lastnica prestižne palače na tržaškem mestnem nabrežju, sklenil predpogodbo, v kateri so jasno definirali vrednost kupčije, pogoje za odkup zgradbe in tudi termin za sklenitev dokončne kupoprodajne pogodbe.

Zataknilo se je prav pri slednji. Ker je v družbi Dom kmalu po podpisu predpogodbe prišlo do zamenjave članov upravnega sveta, se je novo vodstvo odločilo jo razdreti oz. skleniti novo kupčijo z družbo Fincat. Glavni razlog za tako spremembo je bilo njihovo prepričanje, da je palača vredna več od sprva določene cene (ta se je vrtela okoli pet milijonov evrov) in da so nekateri pogoji v pogodbi nerealni. Novi upravni svet družbe Dom je vseskozi tudi trdil, da je predhodni upravitelj tako pomembno odločitev sprejel, ne da bi predhodno informiral upravo Tržaške matice, ki je nadzorni družbenik družbe Dom. To so bili torej glavni razlogi za osporavanje predpogodbe.

Na drugi strani je družba Fincat zahtevala, da se kupčija zaključi. Začela so se večmesečna pogajanja, v katera so posegli tudi odvetniki. Decembra lani je nato družba Dom sporočila, da so se pogajanja s kupcem sklenila po njihovih pričakovanjih in da so z izidom le-teh zadovoljni. To je pred dnevi ponovil predsednik družbe Dom Igor Tomasetig, ki se je tudi zahvalil Vanji Lokarju in drugim članom družbe Fincat, da so izrazili pripravljenost na nova pogajanja in konstruktiven dialog ter da so pokazali uvidevnost do dejanskih težav Doma.

Manj zadovoljna je družba Fincat, ki se je s kompromisom sicer izognila večletnemu pravdanju na sodišču, a kljub temu ji je sklenjena kupčija v ustih pustila grenak priokus. Kot je povedal Vanja Lokar, so zadovoljni, da je prestižna palača na nabrežju prišla v njihovo last, a med pogajanji so se počutili izigrane, saj so bile določbe predpogodbe spremenjene. »Če ne bi sklenili kompromisa, bi morali pravico uveljavljati po sodni poti, kar bi trajalo sedem let ali več. Za pravdanje nimamo ne časa ne živcev,« je izjavil Lokar, ki je dejal, da je vesel, da so naposled končali kupčijo, a razočaranje ostaja zaradi poteka pogajanj.

