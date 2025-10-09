Kvestorica zaradi kršitve javnega reda in miru odredila zaprtje treh barov

Ker so v lokalih razgrajali, se je kvestorica odločila, da jih začasno zapre. Kazen je doletela tri gostinske lokale v Trstu, eden je na Garibaldijevem trgu, drugi v bližnji Ulici Raffineria, tretji pa pri Trgu Venezia, v predelu mesta, kjer je nočno življenje najbolj živahno.

Bara v Ulici Raffineria in na Garibaldijevem trgu bosta zaprta deset dni (KARABINJERJI)

Bara v Ulici Raffineria in na Garibaldijevem trgu bosta zaprta deset dni (KARABINJERJI)

Trije bari so bili po besedah policistov in karabinjerjev velikokrat prizorišče prepirov in drugih dogodkov, ki so kalili javni red in mir. Varnostni organi so v dveh primerih na Garibaldijevem trgu ugotovili, da so stranke barov velikokrat pregloboko pogledale v kozarec, redno so uživale tudi prepovedane droge. Prebivalci tega območja pa so se pritoževali nad prisotnostjo nasilnih oseb, karabinjerji so ugotovili, da so v lokala redno zahajali stari znanci organov pregona.

Kvestorica je zato za omenjena bara odredila desetdnevno zaprtje, bar na Trgu Venezia pa bo moral po odredbi ostati zaprt za petnajst dni.