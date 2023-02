La Russa je na šohtu pokleknil in se prekrižal

Pokleknil je in se prekrižal, potem je počakal, da sta karabinjerja položila venec k spomeniku na šohtu in se v objemu burje umaknil na ogled tamkajšnjega muzeja. Predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa se je danes dopoldne, dan pred dnem spomina na eksodus in fojbe, mudil na šohtu v Bazovici v spremstvu deželnega in občinskega svetnika iz vrst Bratov Italije Fabia Scoccimarra in Claudia Giacomellija. Njegov obisk je bil nepričakovan, saj smo mediji zanj izvedeli šele večer prej. Sam je prišel, da bi se poklonil »spominu nedolžnih žrtev, spominu na boleč eksodus iz območij, ki so bila italijanska,« kot je povedal novinarjem, ki smo ga čakali na mrazu po krajšem vodenem obisku muzeja.