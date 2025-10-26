Ladji Trieste bodo predali bojno zastavo

Pred tržaškim Velikim trgom bodo danes, ob 71-letnici priključitve Trsta Italiji, slovesno predali namenu večnamensko amfibijsko ladjo Trieste, največje plovilo italijanske vojne mornarice. Ob 11.30 bo na sporedu svečana predaja bojne zastave na krovu 47-metrske ladje. Na slovesnosti v Trstu bodo prisotni trije ministri: obrambni minister Guido Crosetto, Luca Ciriani, ki je pristojen za odnose s parlamentom, in minister za pravosodje Carlo Nordio. Bojno zastavo bo Občina Trst na krovu ladje slovesno predala kapitanu Francescu Marziju. Odmevale bodo tudi topovske salve.

Slovesnosti bo mogoče slediti tudi na kopnem, na Velikem trgu bo lahko publika predaji zastave prisostvovala na velikih ekranih. Dogajanju pa bo mogoče slediti tudi na tej povezavi. Med 16. in 19. uro si bo mogoče tudi ogledati ladjo Trieste.

Občina Trst obvešča, da bodo danes med slovesnostjo veljale prometne omejitve. Med 9.30 in 13.30 bo tržaško nabrežje zaprto za vozila med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato Vecchio. Med 6. in 16. uro bo prepovedana tudi plovba pred Velikim trgom.