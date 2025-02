»Lahkotnost pomaga pri posredovanju globokih sporočil«

Vsi poznajo njeno zabavno interpretacijo popolnoma ravnodušne bolgarske cirkuške napovedovalke v popularnih kabaretnih točkah tria Aldo, Giovanni e Giacomo, njena razvejana umetniška dejavnost dramske, filmske, televizijske igralke pa je odločno presegla kabarejsko področje in ji je prinesla tudi vidna priznanja, kot sta Donatellov David in Nastro d’argento.

Marina Massironi bo danes (ob 20.30) in jutri (ob 18. uri) v gledališču Miela odprla serijo ženskih monodram s skupnim naslovom Protagonistke. Odigrala bo rapsodijo z naslovom Ma che razza di Otello? (Kak Otello pa je to?) po scenariju Lie Celi in v režiji Massima Navoneja. Pred nastopom smo se z njo pogovarjali o vsebini te predstave, v kateri nastopa že nekaj let.

Govorimo o operi, o nasilju nad ženskami, o rasizmu? Ali lahko pričakujemo tudi drugo zgodbo, s komičnim predznakom?

Najprej naj poudarim, da ne gre za parodijo Otella. Komične zamisli spontano izhajajo iz kratkih stikov z aktualnostjo in se prepletajo z Verdijevim življenjem, s prvinami opernega gledališča in s poglabljanjem v Shakespearjev lik bolj kot v tragično zgodbo. Z Lio sva seveda skušali raziskati tudi notranje vzgibe moških, ki zagrešijo umor ženske. Tematiziramo tudi diskriminacijo na vseh področjih.

Tema naj ne bi vodila v komedijo, vaše širše obravnavanje konteksta pa omogoča drugačno pripoved. Smeh je vaše značilno izrazno sredstvo. Je to predispozicija, izbira, pristop k življenju?

Mogoče vse skupaj. Učila sem se od svojega očeta. Bili smo precej skromna družina, ki je zvečer ugašala luči, da je prihranila na stroških, vendar smo se vedno smejali. Šlo je za življenjsko nujo, ki je kasneje zame postala ključna tudi v službi. Lahkotnost pomaga pri posredovanju intimnih, pomembnih in globokih sporočil. Pomislimo na primer na Fojeve farse. S ponosom se spominjam sodelovanja z njim pri komediji Vse zastonj!. Publika se je pošteno nasmejala, hkrati pa je na poti domov spoznala, da ni šlo izključno za šalo. To modrost skušam upoštevati pri vseh svojih izbirah.