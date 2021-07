Laura Bassi pluje proti Arktiki

Ledolomilec Laura Bassi državnega inštituta inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS se na začetku avgusta odpravlja na prvo znanstveno ekspedicijo na Arktiko, kjer se bo mudil poltretji mesec. V četrtek zvečer je po vrsti preverjanj zapustila tržaško pristanišče, v Catanii jo čaka še druga faza testiranja ladijske instrumentacije, potem pa bo pod budnim očesom kontovelsko-kriškega kapitana Franca Sedmaka odplula proti norveškemu Bergnu.

Za ledolomilca se začenja pomembno obdobje prilagajanja in izpopolnjevanja, je povzel direktor OGS za ladijsko infrastrukturo Franco Coren. »Inštalirali smo več kot deset različnih vrst sonarjev, s pomočjo katerih bomo lahko tridimenzionalno rekonstruirali in raziskovali morsko dno, popisali in prepoznali morske živali ter morske tokove. Ladjo smo opremili tudi z novim sistemom zbiranja vzorcev morskega dna, s katerim bomo preverjali, kako človek in podnebne spremembe vplivajo na okolje,« je razložil.Laura Bassi je edina italijanska ladja za raziskovanje polarnih območij, Arktike in Antarkike. Raziskovanje teh pa ima danes na svetovni ravni vse večjo vlogo pri analizi klimatskih sprememb in posledični zaščiti okolja.