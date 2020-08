Laura Marzi vabi partnerje k sodelovanju v široki koaliciji

Prihodnje leto bodo poleg v tržaški občini tudi v Miljah volitve za obnovo občinskega sveta in izvolitev novega župana oziroma županje. Zdajšnja miljska županja Laura Marzi, ki je bila pred leti izvoljena v vrstah stranke SEL (Svoboda, ekologija, levica) je pripravljena ponovno kandidirati, saj je treba v Miljah – kot poudarja – še marsikaj storiti. Zato vabi vse levosredinske stranke in občanske liste, ki soglašajo z njenim dosedanjim delom in programi za prihodnost, da sodelujejo v široki koaliciji. Med glavnimi sogovorniki, pravi, bo nedvomno Demokratska stranka, vendar ne bo edini partner. Županjo Marzijevo smo vprašali za obračun doslej opravljenega dela in za oceno o izzivih, ki še čakajo Milje v prihodnosti.

