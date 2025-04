Malo pred deseto uro danes (28. aprila) so bili tržaški policisti obveščeni o sumljivih zapuščenih nahrbtnikih v Ulici Mazzini v predelu med ulicama Imbriani in San Lazzaro. Območje so zaprli za promet, zaradi česar so med drugim avtobusne linije bile preusmerjene oziroma prekinjene. Nahrbtnike so začeli pregledovati pirotehniki, ko sta se vrnila njuna lastnika, dva delavca. Policija je nato preklicala alarm.