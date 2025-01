Lažnemu karabinjerju izročila za deset tisoč evrov zlatnine

Lažni karabinjer je včeraj v Narodni ulici na Opčinah obiskal 60-letnico in jo okradel zlatnine, ur in zlatih kovancev v vrednosti okrog deset tisoč evrov. Gre za že znano goljufijo, ki so ji v preteklosti žal nasedle številne žrtve. Žensko je po telefonu poklical moški glas, in ji sporočil, da je bila hčerka vpletena v prometno nesrečo. Za njeno izpustitev pa naj bi potrebovali večjo vsoto denarja. Okrog 13. ure je na vrata njenega stanovanja potrkal lažni karabinjer, pajdaš telefonskega goljufa, kateremu je zaskrbljena ženska izročila zahtevano vsoto oz. zlatnino in ostale dragocenosti za skupnih deset tisoč evrov.

Karabinjer je nato odšel, žrtev pa je kmalu posumila, da je šlo za goljufijo in poklicala policijo. Kot kaže, sta goljufa italijanska državljana. Policija si bo ogledala posnetke videonadzornih kamer in poskusila izslediti storilca. Javnost pa poziva, naj ne naseda tovrstnim goljufijam in raje pokliče sorodnike ali varnostne organe.