Lažni telefonski klici varnostnih organov vse bolj razširjeni

Tudi na Tržaškem so dan za dnem bolj razširjeni t. i. shock calls, telefonske goljufije, pri katerih prevaranti klonirajo telefonsko številko policije ali karabinjerjev. Kako običajno poteka klic in kaj hudodelci zahtevajo, so včeraj povedali na tržaški kvesturi. Tržaška policija za računalniški kriminal vsak mesec namreč prejema desetine prijav in obvestil, ki pričajo o razširjenosti te novejše oblike prevare.

Kako poteka prevara

Goljufi pokličejo žrtev in jo opozorijo, da je njen bančni račun pod udarom goljufov in da mora čim prej prenesti ves denar na transakcijski račun policije, kjer bo na varnem. »Od tod dalje ukradejo finančna sredstva in jih takoj spremenijo v kriptovaluto ter izginejo v neznano,« je za policijo povedal Giuseppe Panarello. Večkrat je poudaril, da so prevaranti, ki odigrajo vlogo policista ali druge osebe, zelo spretni in da pri žrtvah vzbujajo strah ter potrebo po čimprejšnjem reševanju nastale težave.

»Žrtve jim nasedajo, ker na spletu preverijo, ali številka res pripada policiji,« je dodal Panarello, »toda varnostni organi nikoli ne zahtevajo denarja na ta način.«