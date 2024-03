Ledvice, možgani in multipla skleroza

Jutri bomo tudi v Trstu obeležili svetovni dan ledvic. Več bo dogodkov, ki bodo ozaveščali o tem, kaj storiti za preprečevanje kronične ledvične bolezni, o dejavnikih tveganja in o zdravljenju, o tem, kako živeti z ledvično boleznijo, ter o strokovnjakih, ki skrbijo za obolelo osebo in njene bližnje.

Kronična ledvična bolezen prizadene približno 10 odstotkov prebivalstva, po ocenah naj bi za njo bolehalo več kot 850 milijonov ljudi po vsem svetu. Nekateri bolniki sicer ostanejo neznani, simptomi bolezni se pogosto pokažejo šele, ko je bolezen že napredovala. Število ljudi, ki jih prizadene bolezen ledvic, se nenehno povečuje, zato postaja vse bolj jasno, da je ključnega pomena preprečiti njen razvoj in napredovanje.

V veliki dvorani Oddelka za nefrologijo tržaške glavne bolnišnice bodo med 8.30 in 12.30 obiskovalcem delili informacije o ledvični patologiji, hkrati pa bo mogoče opraviti nefrološki pregled (merjenje krvnega tlaka, kratek razgovor in urinski test); slednjega bo mogoče opraviti istega dne tudi med 16. in 20. uro pri mobilni ambulanti na Borznem trgu.

Na Borznem trgu pa se danes začenja niz dogodkov ob mednarodnem Tednu možganov s predavanji, delavnicami, vajami in marsičem. Fundacija Onda pa prireja dan odprtih vrat namenjen osebam z multiplo sklerozo: med 9. in 11. uro bo v didaktičnem delu (soba 10) katinarske bolnišnice potekalo informativno srečanje v z ekipo nevrološke klinike odprto za javnost.