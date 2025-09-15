Legendarni saksofonist Tom Scott nocoj v Knulpu

Bar Knulp v Trstu bo danes (ponedeljek) prizorišče izjemnega glasbenega dogodka, koncerta slovitega ameriškega saksofonista Toma Scotta, ki bo nastopil s svojim ... tržaškim kvartetom.

Tom Scott, letnik 1948, je v ameriških glasbenih in filmskih krogih prava legenda. Zmagal je 3 grammyje, celo vrsto emmyjev in zbral 13 nominacij za grammyje. Za sabo ima več kot 2 tisoč snemanj z izjemnimi glasbeniki in pevci, kot so Frank Sinatra, Aretha Franklyn, Barbra Streisand, Quincy Jones, Thelonious Monk. Bil je glasbeni vodja zvezdnikov kot so Paul McCarthy, Joni Mitchell in Olivia Newton-John. Aranžiral je skladbe, ki so doživele svetovni uspeh, kot so Jazzman Carole King, Listen to What the Man Said Paula McCartneya in Do You Think I’m Sexy Roda Stewarta. Sodeloval je pri glasbenih kulisah filmskih uspešnic, kot so Taxi Driver, Blade Runner, Toy Story2, Monsters Inc., In A Star Is Born, napisal je glasbo slovite televizijske nadaljevanke Starsky & Hutch, in, nenazadnje, bil je član sedaj že kultne glasbeno-filmske skupine The Blues Brothers.

Tom Scott bo prispel v Trst na povabilo svojega velikega prijatelja, tržaškega bobnarja Fabia Jegherja. Z njim je sodeloval pred kratkim v Kaliforniji, kjer je s svojim saksofonom oplemenitil skladbe Jegherjevega zadnjega albuma Moodlights, pred tridesetimi leti pa je bil aranžer orkestralnih glasb ene od prvih jegherjevih plošč Life Tones and Films Colors.

Tom Scott Trieste Quartet, kot je uradno ime skupini, ob saksofonistu in bobnarju dopolnjujeta slovenski kitarist Marko Čepak Maki in tržaški kontrabassist in električni basist Mario Cogno.

Začetek koncerta ob 20. uri