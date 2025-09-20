Legendarni tržaški pingvin Marko dobil svoj kip

Ob Pomolu Pescheria za nekdanjo ribarnico na tržaškem nabrežju so danes postavili kip legendarnemu tržaškemu pingvinu Marku. Umetnina, ki jo je izdelal iz brona mojster Giorgio Delben, tehta 75 kilogramov. Uprizarja pa pingvina Marka z deklico ob njem, ki ga opazuje. Gre v bistvu za ponazoritev fotografije, ki jo je leta 1976 posnel Claudio Erné.

Pingvin Marko je v tržaškem akvariju živel od leta 1953 do leta 1985, pri čemer je postal prava maskota, saj je imel rad ljudi in se je pogosto sprehajal po nabrežju. Markov kip je visok 47 centimetrov, deklica ob njem pa 98 centimetrov.