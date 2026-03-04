Legitimirali 118 ljudi in pregledali osem lokalov

Varnostni organi so pretekli petek pod okriljem tržaške kvesture na različnih koncih Trsta izvedli več izrednih kontrol, da bi prebivalcem zagotovili večjo varnost. Legitimirali so 118 ljudi, med katerimi je bilo 49 tujih državljanov. Največ jih je legitimirala policija (91), preostale pa karabinjerji. Kontrolirali so tudi 23 vozil, osem lokalov in eno igralnico. Sodelovali so tudi policisti iz Padove ter finančni in lokalni policisti s psmi. Prisotni so bili na trgih Venezia in Cavana, v Ulici Torino, Drevoredu 20. septembra, trgih Bonifacio in Libertà, ulicah Ghega in Genova, Trgu 11 Settembre, Miramarskem drevoredu, na Stari mitnici, trgih Garibaldi in Perugino, v ulici San Francesco, na šentjakobskem trgu, pri Sv. Vidu, v Naselju sv. Sergija in stanovanjskem kompleksu družbe neprofitnih stanovanj Ater v Ulici Valmaura.

Kateri je bil plen? Med drugim so ovadili pet oseb zaradi različnih kaznivih dejanj, kot so preprodaja ukradenega blaga, zmerjanje varnostnih organov, kršitev prepovedi dostopa do urbanih območij (Dacur) in nošenje nevarnih predmetov. V Ulici Settefontane so denimo eno osebo zalotili z jekleno verigo s ključavnico. V grmovju na Trgu Garibaldi pa so našli 45 gramov hašiša.