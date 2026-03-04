Čezmejno proti posledicam erozije tal

Erozija kmetijskih tal je v dobi, ko so zaradi podnebnih sprememb ekstremni meteorološki pojavi dan za dnem bolj pogosti, lahko zelo nevarna, zlasti na območjih, kjer prevladuje sedimentarna kamnina ali kjer se zemlje ne obdeluje spoštljivo do narave in njenih potreb. Da bi posledice erozije tal omejili, predvsem pa se ji s preventivo poskusili izogniti, sta Italija in Slovenija s projektom Ero-STOP iz programa Interreg stopili skupaj in na obmejnem pasu oblikovali program, ki stremi k izboljšanju stanja, ki je ponekod kritično.

Vse do leta 2031

Med partnerji projekta je tudi Občina Devin-Nabrežina, ki je včeraj gostila predstavitev dosedanjega opravljenega dela v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi partnerji. »Naša občina je občutljivo območje, na katerem se erozijo opazi zlasti na obalnem pasu,« je dogodek uvedel podžupan devinsko-nabrežinske občine Mitja Petelin, »k projektu smo prispevali delavnico in čezmejno delovno skupino, ki bo obravnavala erozijo do leta 2031 in zelo verjetno še naprej, pripravljena na upravljanje izrednih razmer.«

Vodilna partnerja projekta sta Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, partnerji pa Občina Ajdovščina, kjer je erozija zaradi delovanja človeka močno pospešena, devinsko-nabrežinska občina, akcijska skupina VeGal - GAL Venezia Orientale, Univerza v Ljubljani in Univerza v Benetkah IUAV, v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD in slovenskim ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Skupni izziv je prilagajanje podnebnim spremembam na ozemlju.