Lepota ni privilegij, je pravica

»V času, ki ga zaznamujejo grozota vojn in svetovne katastrofe, ugotavljamo, da postaja lepota nuja. Kot nekakšen protistrup za brutalno poenostavljanje stvarnosti in hkrati gonilo, ki lahko skupnost usmeri v solidarnost, v sodelovanje. Lepota ni privilegij, ampak pravica, pogoj za dostojno življenje.« Pravica do lepote je rdeča nit letošnjega festivala Energija prostorov - festivala vetra in kamna, ki bo že enajstič v organizaciji združenja Casa CAVE popestril poletno dogajanje in vse do decembra.

O lepoti in torej o ustvarjalni energiji, ki ponuja vzgibe in priložnosti za vzpostavljanje odnosov med krajino in ljudmi, ter spodbuja pozornost do drugega, je beseda tekla na vcerajšnji predstavitvi festivala v tržaškem mestnem središču. »Energija prostorov se s svojimi več kot 30 dogodki širi v svet,« je opozorila umetniška vodja prireditve Fabiola Faidiga - prek čezmejnih delavnic kiparstva, naravoslovnih in ustvarjalnih poti, predstav v kamnolomih, razstav vizualne umetnosti, projekcij, koncertov, literarnih srečanj in predavanj odpira nove svetove. Popoln program dogodkov je na voljo na spletni strani www.casacave.eu.

Festivalsko dogajanje bo že jutri ob 15. uri uvedlo odprtje razstave Druge fantastične živali v Centru za duševno zdravje pri Magdaleni (Ul. Mulino a vento 123). Gostje centra, umetniki in občani so z Madio Cotimba in Fabiolo Faidiga na delavnici ustvarjali skulpture domišljijskih živali iz papirja.

V soboto bodo ob 18. uri v umetnostni galeriji v naselju Portopiccolo odprli razstavo V iskanju himere, ki jo je postavil Massimo Premuda. Ob 30. obletnici smrti Leonor Fini je nastala razstava na temo idealne lepote, nedosegljivega cilja. Do 26. julija bodo na ogled dela Leonor Fini, Piera Lustiga, Davida Dalla Venezie, Qing Yueja, Giordana Rizzardija in Grete Fila.

Brez kamna ne bi bilo festivala. Že šest let potekajo t.i. čezmejne rezidence, desetdnevne mednarodne delavnice kamna, ki se jih udeležujejo mladi umetniki. Maddalena Giuffrida. Med 30. avgustom in 10. septembrom bodo štirje umetniki ustvarjali na temo pravice do lepote s kiparskimi mojstri Edijem Carrerjem in Albertom Fiorinom.