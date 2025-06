Lesena zgodba Aleksandra Starca

Bronasti valovit podstavek in lesena dvojamborna jadrnica na njem so le eno od številnih umetniških del, ki jih bo dal Aleksander Starc jutri ob 18. uri na ogled v dvorani centra Avalon pri Briščikih. Čada, kot mu pravijo na Kontovelu in prijatelji, se je zanjo odločil, da bi z njo nekako zaključil umetniški ciklus, porojen pred 36 leti.

Razstava Schianti pindarici - Strmoglavljenja bo na ogled tudi v ponedeljek od 9. do 18. ure. Gre za večno igro med viški in padci, med življenjem in smrtjo, nad katero odrešilno leti lepota umetnosti.

Začelo se je pri Sireni leta 1989

Pisalo se je leto 1989, ko sta Aleksander Starc in njegov brat Davorin priredila pri barkovljanskem društvu Sirena razstavo lesenih jadrnic. Obnesla se je tako dobro, da je Aleksander še leta pozneje izdeloval tovrstne jadrnice, pokale za zmagovalce razno raznih tekmovanj.

Vmes ga je prevzelo drugo umetniško delo, slikarja, kiparja, oblikovalca in prostorskega urejevalca. Prvotna ljubezen do oblikovanja lesa pa je ostala. Les je pridobival kar iz narave. »Niti enega kosa lesa nisem kupil,« je pripovedoval med našim obiskom.