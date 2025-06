Leta 2023 v tržaški občini več kot dve prometni nesreči dnevno

Prometne nesreče so davkoplačevalce v Občini Trst leta 2023 stale več kot 62 milijonov evrov. To je v povprečju 312,35 evra na občana. Za območje tržaške pokrajine je ta znesek bistveno višji, saj znaša več kot 73 milijonov evrov ali 320 evrov na prebivalca.

V letu 2023 je bilo prijavljenih vozil v tržaški občini 171.135, prišlo je do 790 prometnih nesreč (77 manj kot leta 2022), v katerih je življenje izgubilo pet ljudi, 958 pa je bilo poškodovanih. V vsej tržaški pokrajini pa je bilo vozil v prometu 202.457, prometnih nesreč pa 892, 75 manj kot leta 2022. Za volanom ali na motornem kolesu je življenje izgubilo sedem ljudi, 1094 je bilo poškodovanih.

Italijanski avtomobilski klub ACI, tržaška lokalna policija, kvestura, avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico in Dežela Furlanija - Julijska krajina so omenjene podatke predstavili v soboto na Velikem trgu, kjer so se ob priliki avtomobilske dirke Mitteleuropean Race Trieste-Opicina bohotili starodobni avtomobili in motorna kolesa. Na srečanju z mediji so spregovorili o projektu TS4SafetyFVG, pri katerem sodelujejo Dežela FJK, tržaška občina in ACI, namenjen pa je ozaveščanju javnosti o prometni varnosti in pomenu spoštovanja cestnoprometnih predpisov.

Nespoštovanje pravil na cesti

Kot je povedal deželni odbornik za varnost in lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, je za veliko večino prometnih nesreč kriv sam voznik, ki se na cesti ne vede po pravilih. Glede na statistike tržaške lokalne policije je tretjina prometnih nesreč posledica neupoštevanja semaforjev ali izsiljevanja prednosti. 20 odstotkov nesreč je rezultat vožnje ob uporabi mobilnega telefona ali vožnje pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc. Na tretjem mestu po vzrokih prometnih nesreč je neprilagojena hitrost, osem odstotkov nesreč pa se zgodi zaradi nevarnih zavojev in drugih drznih potez ter zaradi neupoštevanja varnostne razdalje med vozili.