Ko začne poletna vročina popuščati in se poletje počasi preveša v jesen, imajo vinogradniki polne roke dela. Čaka jih namreč trgatev. Po lanskem zelo zgodnjem pobiranju zaradi suše, ko je bilo grozdje za peneče vino v kleteh že v prvih septembrskih dneh, si lahko letos vinogradniki privoščijo, da se za trganje odločijo nekoliko kasneje. Letina je dobra, tako količinsko kot kvalitetno, so ponavljali vsi vinogradniki iz Brega in s Krasa, s katerimi smo se pogovorili.

S trganjem bodo tradicionalno najprej začeli v Bregu. Včeraj so v kleti Parovel v Boljuncu gostili izvedenca Kmečke zveze Stefana Rosatija, ki je izvajal meritve sladkorne stopnje in skupnih kislin grozdja. Vzorce grozdja so najprej stisnili v mošt, nato pa izmerili vsebnost sladkorja in kislin (višja je stopnja sladkorja v grozdju, višja bo stopnja alkohola v vinu). Meritev so se lahko udeležili vsi vinogradniki, ki jih je zanimalo, do kolikšne mere je grozdje dozorelo (te bo KZ v sodelovanju z ZKB opravila tudi danes od 12. ure do 13.30 na Kontovelu 224 in 22. septembra od 15. do 17. ure v Saležu 68).

»Skrivnost je v izbiri pravega trenutka za trgatev,« je pojasnil Rosati, ki je bil sicer prepričan, da je zanjo še prezgodaj. Z včerajšnjimi meritvami pa je ugotovil, da je v Bregu že nastopil čas za to, na Krasu pa bodo morali po njegovih besedah najbrž počakati še kakšen teden. »Če želimo zelo kvalitetno vino, se splača še nekoliko počakati. A kaj, ko se lahko zgodi, da bo štiri dni deževalo in potem cel teden ne bo mogoče iti v vinograd. Bo mokro grozdje zdržalo?« je pomen pravilnega trenutka pojasnil Rosati.

