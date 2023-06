Letni kino v Ljudskem vrtu

V tržaški Ljudski vrt se od četrtka, 15. junija, spet vračajo filmski večeri pod zvezdami, ki jih prireja združenje Hiša filma (Casa del cinema) v sodelovanju z Občino Trst in s podporo Fundacije CRTrieste ter zadruge La Collina.

Do 15. septembra se bo na platnu sredi mestnih zelenih pljuč zvrstilo več kot petdeset večerov s projekcijami velikih filmskih uspešnic pretekle sezone, avtorskih filmov in zimzelenih klasikov, družinskih in animiranih filmov, takih v izvirniku in takih, ki še niso nastopili na nobenem festivalu.

Projekcije se bodo v letnem kinu začele ob 21. uri (vhod z Ul. Giulia oz. Trga Tomizza), za ogled filma bo treba odšteti 6,50 evra oz. 4 evre. Sicer je Hiša filma pristopila k pobudi Cinema in festa ministrstva za kulturo in si bo mogoče od 16. junija vstopnice za ogled italijanskega in evropskega filma zagotoviti po posebni ceni 3,50 evra.

Filmski niz se bo začel s filmom Io vivo altrove! Giuseppeja Battistona, sledil bo Duše otoka irskega režiserja Martina McDonagha, Vsepovsod naenkrat Daniela Kwana in Daniela Scheinerta, Il ritorno di Casanova Gabrieleja Salvatoresa, Brata Super Mario film, Osem gora, itd.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.casadelcinematrieste.it.