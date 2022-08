Letni kino v Mačkoljah

V Mačkoljah na M’t’žici, prireditvenem prostoru Praznika češenj, bodo v soboto ob 20. uri predvajali film Tistega lepega dne, ki ga je posnel največji slovenski filmski režiser France Štiglic pred natanko 60. leti. Projekcijo na prostem prirejata domače Slovensko prosvetno društvo Mačkolje in Kinoatelje Gorica. Delo bo predstavil filozof, novinar, družboslovni raziskovalec in filmolog Darko Štrajn, živeč v Ljubljani, a po rodu (po očetu) iz Mačkolj.

Kinoatelje že več let gostuje z letnim kinom po goriških vaseh, v Štandrežu in Števerjanu, v Benečiji v Špetru in sedaj še na Tržaškem v Mačkoljah. Pred leti je Kinoatelje posvetil prav istrski vasici dokumentarni film Vžgano v spominih, s katerim sta se avtorici Anja Medved in Nadja Velušček spomnili »požganih vasi« Mačkolje v Italiji, Žejane na Hrvaškem ter Šmarje pri Kopru in Miren v Sloveniji.

Slavnostna projekcija Tistega lepega dne se uokvirja v tradicionalno praznovanje vaškega »opasila«, saj bo v nedeljo, 28. avgusta, slovesna maša v čast zavetniku svetemu Jerneju. Na predvečer praznika pa si bo moč ogledati povsem novo, digitalno obnovljeno verzijo slovenske filmske klasike, ki je tako rekoč ponarodela.

Film je opremljen z italijanskimi podnapisi. V primeru slabega vremena ga bodo predvajali v Srenjski hiši. Dodatne informacije o dogodku so na voljo na spd.mackolje@gmail.com in na spletni strani društva www.mackolje.org.