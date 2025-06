Leto brez Silosa počastili z umetnostjo

Natanko leto dni po izpraznitvi silosa, opuščenega skladišča ob tržaški železniški postaji, v katerem je v nehumanih razmerah živelo na stotine ljudi, so aktivisti, ki na Trgu Libertà pomagajo migrantom, priredili Cirque du Silos. V odgovor na bližnji prestižni cirkus Cirque du Soleil so dopoldne debatirali o zapuščini skupnega življenja v opuščenem objektu. Popoldne pa so se zvrstile umetniške aktivnosti. Tržačani in prišleki, ki so v Trst prišli z balkanske poti, so na liste papirja upodabljali podobe življenja v silosu, tudi zaplesali so na velikem belem platnu, pri čemer so dlani in stopala namakali v barvo, da so za seboj puščali barvane sledi.