Letos je bolje biti zgodnji

Letošnja letina v oljčnikih naj bi bila nekoliko slabša od lanske. Tako vsaj meni agronomka Natascia Riggi, saj sta oljke letos napadali tako oljčna muha kot smrdulj. Tudi zaradi tega so oljkarjem na Tržaškem priporočili, naj se prej odpravijo v oljčne nasade. »Letos moramo biti zgodnji, ker se je oljk lotilo veliko muhe in škodljivcev,« je pojasnila agronomka. Na tem območju že dolgo pogrešamo dež, zato zeleni sadeži nimajo vode. »Ko bo začelo deževati, se bodo oljke napihnile z vodo in bomo imeli veliko vode in malo olja. Zato je pomembno, da se letos obiranje začne nekoliko prej,« je prepričana Riggi.

Nekateri tržaški oljkarji so res že začeli z obiranjem, drugi bodo v oljčnik šli prihodnji teden ali šele novembra. Veliko bo odvisno tudi od vremena in napovedanega dežja.