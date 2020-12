Letos manj organiziranega kriminala, več korona opozoril

Policisti so v primerjavi z lanskim letom imeli manj dela s splošno in organizirano kriminaliteto in več dela z izdajanjem opozoril in predlogov zaznanih kršitev omejitev zbiranja na javnih krajih zaradi epidemije novega koronavirusa. Med spomladansko ustavitvijo javnega življenja so opravili deset tisoč kontrol, v celotnem letu pa so odlično sodelovali z lokalno policijo. V času prvega rahljanja ukrepov so se osredotočili na kontroliranje nočnega življenja. Večkrat so morali opozoriti mladino, ki se je ob ponovnem odprtju lokalov držala preblizu skupaj. Prav tako so imeli kar nekaj primerov pretepov zaradi pretiranega pitja alkoholnih pijač. Zaradi tega je kvestor odredil začasno zaprtje za več barov.

To izhaja iz letnega poročila kvesture, v katerem so tudi navedli, da je bilo delo letos bolj naporno za oddelek za splošno preventivo in varnost. Po zaslugi nove tehnologije in kadrovske okrepitve so opravili za polovico več kontrol kot lani, evidentirali pa so 68 odstotkov oseb več kot lani. V Trstu je letos delovalo več policistov na kolesih, ki so lahko uspešno patruljirali peš cone v središču mesta in obalo. V poletnih mestih so operativno delo izvajali tudi na morju, in sicer z vodnimi motorji.