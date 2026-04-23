Letos na dan osvoboditve tudi shod po Trstu

So tržaške slovesnosti ob 25. aprilu, dnevu osvoboditve Italije, še aktualne? Ne, menijo pobudniki odbora za obeleževanje 25. aprila. Zato so se letos prvič odločili, da v Trstu priredijo sprevod ob dnevu osvoboditve, izpostavljajo pa tudi potrebo po spremembah na uradni proslavi v Rižarni ter nasploh spoštljivejši odnos do krajevne zgodovine.

Nesorazmerna razlika med naložbami javnih ustanov v 10. februar na eni strani in 27. januar ter 25. april na drugi je očitna, je v pogovoru za Primorski dnevnik ocenil sekretar tržaške CGILMassimo Marega. »27. januar in 25. april dobita malo več od najmanjše možne podpore,« je nadaljeval. Leta 2024 ustanovljeni Odbor za 25. april namerava zato nuditi družbene, zgodovinske in kulturne dogodke, vezane na 25 april, ki bi zapolnili te institucionalne vrzeli. Sestavlja ga trenutno 38 strank oziroma društev.

Velika novost letošnjega 25. aprila je sprevod, ki se bo vil med Trgom svetega Jakoba in Velikim trgom. Zbirališče bo ob 16. uri, slavnostni govorniki bodo duhovnik Paolo Iannaccone, predsednik tržaške sekcije VZPI-ANPIFabio Vallon ter Jasmina Gruden v imenu Slovencev. Dogajanje bodo dopolnjevali razpršeni nastopi raznih glasbenih zasedb, kot geslo so organizatorji izbrali »25. april je praznik!«. Že lani je bilo sicer v »uradnem« programu ob 25. aprilu zaznati jasen pečat odbora. »90 odstotkov prireditev je bilo v režiji odbora,«je pojasnil pokrajinski podpredsednik zveze partizanov VZPI-ANPI Renato Kneipp. »Uraden program bo letos zato revnejši,« sta dejala, saj nastopa odbor letos ločeno.