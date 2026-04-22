Vložili bodo v umetno travo, igrala in klopi

Začelo se je s pozdravi in sklenilo s transparentnostjo. Zasedanje dolinskega občinskega sveta je včeraj uvedel pozdrav novega zunanjega odbornika, nekdanjega župana Sandyja Kluna, ki se po dvajsetih mesecih vrača v aktivne politične vode, sklenil pa ga je novi predsednik dolinskega svetniškega odbora za transparentnost Antonio Lippolis (Bratje Italije), ki bo odbor vodil prihodnjih 12 mesecev. Nasledil je Giorgia Marchesicha (STO), ki je včeraj želel komemorirati zgodovinskega vodjo Severne lige Umberta Bossija, potem ko se je odbornik Paolo Paoletti spomnil nekdanjega občinskega svetnika Daria Jerina. Ker pa Bossi ni v ničemer povezan z dolinsko občino, je prošnjo župan Aleksander Coretti zavrnil. Marchesich je ocenil, da je to kot trditi, da »sveti oče ne predstavlja vseh katoličanov po svetu, ker je sveti sedež v Rimu in ne drugje«.

Svetniki so z vzdržano opozicijo (in Marchesichevim glasom »vedno proti«) sprejeli še povzetek zaključnega računa proračuna za leto 2025, spremembo proračuna za obdobje 2026–2028 ter spremembo triletnega načrta infrastrukturnih del za triletje 2026–2028 oziroma letnega seznama infrastrukturnih del za letošnje leto (pri tej točki je vsa opozicija glasovala proti).

Odbornica za proračun Luciana Depolo je opozorila, da so spremembo proračuna narekovali zlasti novi deželni prispevki, in sicer 500 tisoč evrov za zamenjavo umetne trave na nogometnem igrišču občinskega športnega centra Klabjan v Dolini, 300 tisoč evrov za infrastrukturna dela pri vhodu v sprejemni center Naravnega rezervata doline Glinščice v Boljuncu, 184 tisoč evrov za izredno vzdrževanje občinskih cest in 90 tisoč za redno vzdrževanje vodotokov.

Glede na presežek v vrednosti dveh milijonov evrov bo občina nekaj več kot milijon namenila izrednemu vzdrževanju igrišča z umetno travo (210 tisoč evrov), dejavnostim ob odprtju zbirnega centra za odpadke (41.200 evrov) ter izredni energetski prekvalifikaciji s sistemom ogrevanja in hlajenja občinske stavbe v Dolini (630 tisoč evrov). Del presežka bo namenjen uresničitvi devetih predlogov občanov v sklopu participativnega proračuna, in sicer postavitvi turistično-informativnih tabel in oglasnih desk po vaseh in zaselkih, košev za odpadke in iztrebke, klopi, miz in igral. Občina bo uredila tudi pot med Šanco in športnim centrom v Dolini ter streho kulturnega centra Ukmar pri Domju.