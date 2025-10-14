Dan po regati in po zaključku 12-dnevnega jadralnega praznika je čas za obračun. Na morju se je v nedeljo pomerilo več kot 15 tisoč jadralcev, na kopnem se je ta vikend sprehajalo 400 tisoč obiskovalcev. Praznik je popolnoma uspel. Predsedniku Barcolane Mitji Gialuzu se lahko oddahne, saj ni samoumevno, da dogodek takšnih razsežnosti mine brezhibno.

Včeraj popoldne nam je Gialuz po telefonu priznal, da je po pestrem dogajanju kar utrujen. Prvi obračun je izredno pozitiven, je rekel sogovornik, ki ni želel govoriti o številkah, ampak o tem, da je za nami lepa Barcolana, ki je dvignila kakovostno letvico za prihodnje izdaje. Barcolana za Gialuza ne proizvaja le dobička za mesto, temveč širi pozitivna sporočila, med katerimi tudi pomen prijateljskega sodelovanja med dvema državama. Gialuza veseli, da je Barcolana dogodek, ki zaobjema tudi slovensko stran.

Na vprašanje, če lahko rečemo, da je letošnja Barcolana presegla najbolj optimistična pričakovanja, je odgovoril, da vsekakor lahko.