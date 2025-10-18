Letošnja Barcolana v Trst privabila skoraj pol milijona ljudi

Barcolana rekordov. Tako bi lahko označili 57. izvedbo, ki se je zaključila preteklo nedeljo. Novi rekordi niso padali po številu udeleženih posadk na regati, te so že dosegli ob jubilejni 50. izvedbi, ampak po številu obiskovalcev, dogodkov, začasnih delovnih mestih, pa tudi po množici novinarskih prispevkov.

Večdnevnega jadralnega praznika se je udeležilo 483 tisoč ljudi, 20 tisoč več kot lani. Na dan regate z najmnožičnejšim startom na svetu je bilo na morju 17 tisoč ljudi in skoraj dva tisoč plovil. Med temi je bilo 1865 jadrnic, preostali delež so sestavljali spremljevalni čolni in motorne ladje. Prijavljene posadke so prihajale iz 29 držav (40 % več kot lani) in so predstavljale 15 % vseh posadk. 35 % posadk je bilo iz Trsta, 15 % iz preostalih delov FJK in 35 % iz preostale Italije. Med tujimi državami so prevladovale Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Nemčija in Švica.

To so dosežki, ki jih je včeraj na sedežu kluba SVBG, ki organizira Barcolano, naštel predsednik Mitja Gialuz. »Dogodek potrjuje svojo mednarodno vlogo, saj kaže izjemno sposobnost, da hkrati upošteva globalno in lokalno dimenzijo. Barcolana še naprej raste. Naš cilj je uravnotežiti kvantiteto in kvaliteto, zabavo povezati z ozaveščanjem in izobraževanjem, ob tem pa stremeti k temu, da morje in jadranje ostaneta v središču,« je na srečanju z novinarji dejal Gialuz in se zahvalil vsem, ki so prispevali k odlični izvedbi jadralnega praznika. »Barcolana je to, kar je, zaradi ekipnega dela,« je še dodal in v nadaljevanju postregel s številkami za vsako področje posebej.