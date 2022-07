Letošnje poletje bo verjetno rekordno

Čeprav so visoke temperature včeraj nekoliko popustile, lahko rečemo, da nam je poletje v naših krajih doslej ponudilo neverjetno vroče številke, ki se bližajo rekordu. Tega zaenkrat še vedno drži leto 2003, a vremenoslovci so prepričani, da bo letos presežen.

Vroče je bilo v tem obdobju tudi na Krasu. V zadnjih dneh so tu zabeležili tudi 35 stopinj Celzija, julija je bila temperatura za 2,8 stopinje višja od dolgoletnega povprečja, kar 27 dni pa je termometer kazal čez 30 stopinj. Nižje odstopanje od dolgoletnega povprečja ima le Trst, kjer so julija izmerili za 1,5 stopinje višje temperature od dolgoletnega povprečja, blažilni učinek na Tržaškem pa ima zlasti morje, ki pa je v ponedeljek po temperaturah bilo bolj podobno polni kadi vode doma.

S temi statističnimi številkami je postregel Furio Pieri, meteorolog deželne Agencije za okolje Arpa - Osmer, ki je dejal, da rekordi še niso padli, bodo pa kmalu, če bomo letos poleti imeli še druge vročinske vale. Sogovornik je spomnil tudi na pomanjkanje dežja. Od 1. maja do zadnjega julijskega tedna je v Trstu zapadlo le 67 mm padavin, Zgoniku 113 mm, Vidmu 116 mm, v Gradišču pri Gorici pa 99 mm. To je manj kot polovica običajnih padavin za to obdobje, je povedal Pieri, ki je potrdil, da je v zadnjih 30 letih temperatura močna narasla.

Na vprašanje, če bomo letos poleti doživeli še druge vročinske vale, pa je Pieri odgovoril, da to ni izključeno. »Vročinski valovi so v zadnjih dveh desetletji postali kar pogosti,« je dejal. In kako kaže za naprej? V naslednjih dneh bi temperature morale nekoliko pasti, nekaj dežja pričakujejo tudi v noči s petka na soboto, ko se bo malce ohladilo. »Če je nova huda vročina na vidiku, je še prezgodaj napovedati,« je dejal sogovornik.