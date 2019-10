Licej bo postal kvestura, opaziti bo neofašiste

Če danes v zgodnjih večernih urah v bližini Trga Oberdan, točneje pri liceju Dante, opazi tridesetglavo skupino skrajnih desničarjev, ne bo odveč opozorilo, da gre za igralce, ki bodo nastopali v filmu z začasnim naslovom Non odiare, v katerem glavno vlogo igra italijanski igralec Alessandro Gassmann, režira pa ga Mauro Mancini. S snemanjem omenjenega filma so v Trstu začeli že v začetku septembra, sledil je nekajtedenski premor.

Licej se bo za snemanje »spremenil« v kvesturo, so opozorili s tržaške kvesture, zato se bodo naokoli potikali tudi policisti, ki to niso. S sporočilom so želeli pomiriti občane, da ne bi prišlo do nepotrebnih preplahov.

V mestu se že mudi protagonist filma Alessandro Gassmann, ki si je včeraj na Trgu Hortis privoščil selfi z Italom Svevom.