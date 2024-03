Liliana Resinovich je bila noseča

Dvakrat je bila pokojna Liliana Resinovich v preteklosti noseča. In v obeh primerih je splavila. Vsaj enkrat pa kaže, da je zanosila s Claudiom Sterpinom, o katerem je njen mož Sebastiano Visintin vseskozi govoril, da si je razmerje z Liliano izmislil.

Ko ne bi šlo za tragično smrt, ki ostaja še danes ovita v veliko skrivnost, bi bile to povsem zasebne zadeve. Ampak zgodba Liliane Resinovich, ki se že od zdavnaj pojavlja v vsedržavnih medijih, še vedno ponuja nova presenečenja, ki bi lahko bila pomembna za razumevanje njenega žalostnega konca. Lilianin prijatelj Claudio Sterpin se je po njeni smrti navidezno pojavil iznenada, temu se je sedaj dodala še nosečnost, pravzaprav dve nosečnosti (v daljnih letih 1985 in 1990 ali 1991), o katerih se je razvedelo na podlagi prisluškovanj, poročajo mediji. In z njima se pojavljajo dodatni dokazi, da je mož Sebastiano Visintin marsikaj o razmerju med ženo in Sterpinom vedel, čeprav to zanika. Sam je namreč Liliano takrat pospremil v bolnišnico na splav.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.