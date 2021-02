Literarni muzej v palači Biserini

Če bo šlo vse po načrtih, bo že konec leta v palači Biserini na Trgu Hortis zaživel literarni muzej, v katerem bodo ovrednotili dela avtorjev, ki so v Trstu pustili viden pečat. Ta bo zaživel v pritličnih prostorih več kot dvesto let stare palače, ki so obnovo doživeli v letu 2019. Preostala štiri nadstropja stavbe, v katerih bodo uredili pomemben bralni kulturni center, mora Občina Trst še prenoviti. Za prenovo bi potrebovala okoli deset milijonov evrov.

Kdaj bodo začeli s prenovo in od kod bodo črpali denar, na občini ne vedo povedati, pravijo pa, da bodo sredstva že našli, saj gre za projekt, v katerega je vredno investirati. Pristojni za kulturo v tržaški občinski upravi Giorgio Rossi je ob tem dejal, da imajo načrt za ureditev pritličnih prostorov že pripravljen. Avtor nove podobe literarnega muzeja je biro Lorenzo Greppi iz kraja Fiesole v bližini Firenc, ki se je specializiral za urejanje muzejskih prostorov. Med snovanjem idejne rešitve so si arhitekti zamislili več muzejskih sob, ki so jih posvetili trem literatom, ki so zaznamovali literarno zgodovino Trsta: James Joyceu, Italu Svevi in Umbertu Sabi.

Zanimiv segment razstavnega prostora, ki se bo raztezal na 1800 kvadratnih metrov veliki površini, bo tudi trafika, ki je bila značilna za konec 19. stoletja. V njej bodo obiskovalci muzeja lahko občudovali časopise, ki so za časa življenja velikih treh literatov njim posvečali dolge članke. Velik del površine bo namenjen tudi muzejski kavarni, ki so si jo arhitekti zamislili na notranjem dvorišču palače Biserini. To so pokrili s stekleno streho.