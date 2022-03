Ljubezen do lepote plesa

»Rodil sem se med nemško okupacijo. Trpeli smo mraz in lakoto. Za nas ni bilo igrač. Prepričan sem, da sem se zatekel v lepoto baleta, da bi iz svojega življenja pregnal grdobo vojnih časov.« Besede Željka Jureše (znanega kot Jelko Yuresha), baletnega plesalca hrvaškega rodu, ki je s svojo umetnostjo osvojil svetovno publiko, so danes še kako aktualne. Jurešov duh in čut za lepoto sta preplavila prostore razstavnih dvoran Attilia Selve v pritličju mestnega gledališkega muzeja Carla Schmidla v palači Gopčević, kjer so odprli razstavo Una vita per il balletto. Hommage a Jelko Yuresha, Život za balet. Hommage Jelku Yureshi.

Plesalec, ki je prvič nastopal v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu med drugo svetovno vojno, je že zelo mlad zapustil domovino in odšel v Veliko Britanijo. Tam je spoznal že takrat zelo znano angleško baletko Belindo Wright, ki je takoj postala njegova partnerka tako na odru kot v življenju. Skupaj sta stopila na največje odre in ob baletu gojila ljubezen do scenske lepote, koreografije in kostumografije. Zbirala sta najlepše in dragocene, ročno izdelane kostume in rekvizite ter jih ljubosumno hranila. Razstavo z manjšim, a vseeno bogatim delom zbirke, so v palači Gopčević odprli včeraj. Do 1. maja bodo na ogled ženski in moški kostumi, čevlji in dodatki iz različnih predstav.

»Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem obrti in umetnosti (MUO) v Zagrebu že leta 2019, a je pandemija odprtje prenesla za dve leti. Medtem je Jureša za vedno odšel, a je vedel, da bo v Trst začasno selil del svoje zbirke in je bil nad tem navdušen. V operni hiši Giuseppe Verdi je namreč zadnjič nastopil z ženo Belindo,« je na predstavitvi razstave povedal direktor muzeja Stefano Bianchi.

Občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi je dodal, da je razstava del širšega niza, ki ga prireja tržaška občina v sodelovanju s hrvaško skupnostjo v Trstu.